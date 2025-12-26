24日、イスタンブール最大のローマカトリック教会でミサに参加する信徒たち/Yasin Akgul/AFP/Getty Images/Fileイスタンブール（CNN）トルコの検察当局は25日、クリスマスと年末年始に攻撃を計画していたとして、過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）のメンバーとみられる115人を国内各地で拘束したと発表した。検察は声明で、「イスラム国（IS）」としても知られるISISの工作員がクリスマスから年始にかけて攻撃を計画し