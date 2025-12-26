今回、Ray WEB編集部は、恋愛に関する“別れる詐欺”について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞彼氏と3年も付きあっている友だちのユアが、突如「彼と別れたい」と言い出しました。話を聞いてみると、どうやら彼氏にたくさんの不満があるようで…。2人は本当に別れてしまうのでしょうか…！？原案：Ray WEB編集部作画：さくらそうライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【