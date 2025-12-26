今回、Ray WEB編集部は、恋愛に関する“別れる詐欺”について読者に話を聞いて漫画にしてみました。3年も付きあっている彼氏と、別れたいと言うユア。このあと、ユアのSNSに衝撃的な投稿が…！？原案：Ray WEB編集部作画：さくらそうライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「彼氏と別れたい」友だちからの告白に困惑...SNSを見ると【まさかの投稿】がされていて！？