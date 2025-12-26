ジープ・ラングラーの日本オリジナル限定車ステランティス・ジャパンは、本格オフローダーのジープ・ラングラーに限定車『ジープ・ラングラー・スノー・トレース（Jeep Wrangler Snow Trace）』を1月10日より、150台の限定で発売する。【画像】ジープ・ラングラー・スノー・トレースのディテールと11月に発売された2ドアモデル全14枚本限定車は、2.0L直列4気筒ターボエンジン搭載の『ラングラー・アンリミテッド・サハラ』をベー