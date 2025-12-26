HRCコンセプトカーを初公開ホンダは2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。【画像】セナが乗ったF1マシンのエンジンパーツをその手に！HRCの展開するメモラビア事業全13枚ホンダブースの2026年のテーマは『Honda Sports DNA』。これはモータースポーツを頂点とした走りに対する“技術と情熱”が、レース活動からホンダのクルマづくりにまで脈々と受け継がれていることを表