2025年12月24日、中国メディアの第一財経は、中国で高級酒・マオタイ（茅台）酒の価格が1日で急騰する現象が起き、業界関係者からは「狂っている」との声が聞かれたと報じた。記事は、マオタイ酒の市場価格が24日、この数日の安定的な値動きから突然急騰し、なかでも干支ボトルの「蛇年マオタイ」の卸売価格は1本当たり1770元（約3万9000円）から2000元（約4万4000円）と230元（約5100円）も値上がりしたと紹介した。そして、複数