16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した斎藤雅樹氏が、巨人・田中将大について言及した。田中は今季から巨人に加入し、9月30日の中日戦で日米通算200勝を達成。しかし、シーズンの成績は10試合・45回を投げて、3勝4敗、防御率5.00だった。斎藤氏は「200勝を目指してやっていたわけではないでしょうから、シーズンでは3勝でしょう。全くそれじゃあ先発として働いていることに入らない