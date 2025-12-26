年末は寒さの緩む時期がありますが、年明けから西日本を中心に低温傾向となりそうです。1月3日から9日頃にかけては、冬型の気圧配置の影響を受け、日本海側の降雪量が多くなる可能性があります。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本日本海側は、1月3日から1月9日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、1月3日から1月9日頃にかけて、低気圧の