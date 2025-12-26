神奈川県の同じ高校に通う複数の女子高校生が相次いで盗撮被害に遭っていることがわかり、警察が弁護士を含む男4人を任意で調べていることが分かった。捜査関係者によると、4人は神奈川県内の駅で近くにある高校の制服を着た複数の女子高校生のスカート内などを盗撮していた疑いがもたれている。警察によると、13件の盗撮被害が同じ駅で発生していたことから12月、警戒を強化していた。またSNSでこの高校について「制服がかわいい