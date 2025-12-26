インフレに向かう日本 オフィス市場の動向は？ 「我々は土地代、建築費、金利が上がったからといって、事業の将来性が暗いとは思っていない。逆に言うと、ここからが企業の実力が試される」─こう話すのは住友不動産常務執行役員企画本部長の岡田時之氏。 足元で不動産にまつわる様々なものが上昇している。例えば地価上昇の中、土地を多く保有する住友不動産としては「いい状況なのでは？」と聞かれることもあるというが