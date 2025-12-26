日本と世界をつないだ万博 ――大阪・関西万博は、延べ2500万人を越える来場者が訪れるなど、一定の成果があったと思います。改めて、万博の感想から伺えますか。 松本開幕前はパビリオン建設が遅れるなど、不安視されていた面もあったのですが、半ばごろから大変多くの方にご来場いただきました。特に真夏の猛暑では、暑さ対策などの課題もありましたが、迅速に真面目に対応していきました。こうした努力