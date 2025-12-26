【日本】 雇用統計（11月）08:30 予想2.6%前回2.6%（完全失業率) 予想1.18倍前回1.18倍（有効求人倍率) 東京消費者物価指数（12月）08:30 予想2.5%前回2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比) 鉱工業生産（速報値）（11月）08:50 予想-2.0%前回1.5%（前月比) 予想-0.3%前回1.6%（前年比) ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更することがあります