電力大手１０社と都市ガス大手４社は２５日、来年１月使用分（２月請求分）の電気・ガス料金を発表した。政府による補助金が再開することで、全社で値下がりする。このうち、電気の値下がり幅はいずれも１０００円以上となっている。契約者が多い電気の「規制料金」は、一般的な家庭の場合、東京電力が前月より１１７０円安い７４６４円、関西電力が１１７０円安い６６２１円などとなる。最も安いのは１１２５円値下がりする九