Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が26日までに自身のインスタグラムを更新。芸能界の友人とのクリスマスショットを披露した。あ〜ちゃんは「私にもサンタが来た」とモデルでタレントの谷まりあとの顔を寄せ合った2ショットを披露。おそろいの白いもこもこのアウターを身にまとい、プレゼント交換するなど仲睦まじい様子を見せた。最後には「＃MariaSanta」と添えた。フォロワーからは「モコモコペアルック可愛い」「