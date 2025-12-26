ピッチに立つべく、着実にコンディションを整えている。U-22日本代表DF梅木怜(今治)は別メニューが続くも、25日の練習では強度を上げるトレーニングを実施。27日にはIBARAKI Next Generation Cup 2025の決勝でU-21 ALL IBARAKIと対戦。「フィジカルコーチやトレーナーさんと話していて、少し出れたらいいかなと」と、ピッチに立つことを目指している。11月23日のJ2リーグ第37節・北海道コンサドーレ札幌戦で先発した梅木だが、