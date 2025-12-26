「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）7位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）8位arrows