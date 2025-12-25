「レプシィム（LEPSIM）」が、ミスタードーナツとのコラボレーションアイテム第2弾を2026年1月9日に発売する。一部を除くレプシィム直営店や、and ST STORE 店舗および公式オンラインストアやZOZOTOWN、楽天で取り扱う。【画像をもっと見る】第2弾は、今年1月に発売した初のコラボアイテムが好評だったことから実現。人気のドーナツを複数プリントしたフォトクルースウェット（5990円）や、懐かしいミスタードーナツの店内外の