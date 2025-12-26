26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の5万490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 51952.09円ボリンジャーバンド3σ 51309.79円ボリンジャーバンド2σ 50667.50円ボリンジャーバンド1σ 50490.00円26日夜間取引終値 50452.00円5日移動平均 50407.79円25日日経平均株価現物終値 50025.20円25日移動平均 49752.50