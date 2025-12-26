26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比変わらずの3427ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3492.31ポイントボリンジャーバンド3σ 3454.30ポイントボリンジャーバンド2σ 3427.00ポイント26日夜間取引終値 3420.50ポイント5日移動平均 3417.98ポイント25日TOPIX現物終値 3416.30ポイントボリンジャーバンド1σ 3394.25ポ