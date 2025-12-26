26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の671ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 725.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 715.43ポイント200日移動平均 711.95ポイント75日移動平均 707.69ポイントボリンジャーバンド3σ 698.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 694.38ポイント