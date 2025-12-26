将棋の第67期お〜いお茶杯王位戦の予選1組決勝が12月25日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、齊藤優希四段（29）が伊藤沙恵女流四段（32）に124手で勝利した。【映像】齊藤四段が王位リーグ入りを決めた瞬間2025年4月にプロデビューした齊藤四段が、初の王位リーグ入りを決めた。熱戦を制し、初参加でリーグ入りを果たした齊藤四段は、「運良く勝てた将棋もたくさんある中で結果を出せたのは、今後においても自信になる。1期目