女性5人組アイドルグループ「.BPM（ドットビーピーエム）」が結成5周年の節目に、待望の1stアルバム『The .BPM WONDER』をリリースした。グループの「盛り上げ役」を担う源有紀子は、スポニチ東京本社の取材で自らを「王道じゃない、邪道アイドル」と称した。その言葉の裏には、人知れぬ葛藤と、ステージにかける確固たる決意が隠されていた。（「推し面」取材班） 5年間の歴史を凝縮した全12曲。源は「これを聴けば.BPMがわか