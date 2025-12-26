クリスマスカラーのユニフォームを身に纏ったチームのエースが個人8勝目を獲得。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合ではEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）が登板し、アガリ5回の完勝劇を飾った。【映像】一馬、聖夜に試合を決定する一打当試合は起家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、石井、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びでスタート。東1局では瑞原が先