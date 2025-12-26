◎全国の天気山陰から北日本の日本海側は、断続的に雪が降るでしょう。日中も引き続き、大雪や猛吹雪に注意・警戒が必要です。九州北部も昼前にかけて雪の所がありますが、午後は天気が回復しそうです。太平洋側は午前中、雨や雪の所がありますが、午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。関東は昼過ぎから夕方も、にわか雨がありそうです。なお、北海道は太平洋側も雪が降るでしょう。◎予想最高気温全国的に前日より低く、西日本中