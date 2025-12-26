きょう26日にフジテレビの動画配信サービス・FODとPrime Videoで配信スタートするドラマ『にこたま』(毎週金曜20:00最新話配信)。恋人、結婚、家族といった身近なテーマの“当たり前”を見つめ直す作品で、原作は、配信ドラマ『1122 いいふうふ』も話題を集めた渡辺ペコ氏だ。2010年に連載開始されたタイトルだが、十数年の時を経て映像化される今作をどのような思いで受け止めているのか。作品に込めた思いなど、話を聞いた――。