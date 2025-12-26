ヘルシーオイル・プラス・コンソーシアムが、冬に注意したい「モーニングサージ」について解説している。○心筋梗塞の死亡者数、冬に急増厚生労働省の集計によると、心筋梗塞の死亡者数は冬(12月から2月)に急増するというデータがある。特に起床後の朝に血圧が急激に上がる「モーニングサージ」が起こることで心筋梗塞を発症している人が多く、実際起床後である朝8時〜10時が発症数が最も多い時間になっている。同コンソーシアムは