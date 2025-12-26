英王室キャサリン皇太子妃が主催する、毎年恒例のクリスマス・キャロル・コンサート『Together at Christmas（原題）』が今年も英ITVにて放送された。5回目となる今年は、キャサリン妃と10歳の娘シャーロット王女による特別なパフォーマンスが注目を集めたようだ。【動画】すっかり髪が伸びたシャーロット王女キャサリン妃とピアノの連弾を披露Peopleによると、現地時間12月5日にロンドンのウェストミンスター寺院で行われた