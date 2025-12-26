橋本環奈が主演する2026年1月12日スタートのドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、星乃夢奈、倉澤俊、小林虎之介の出演が発表された。星乃と倉澤は湖音波（橋本）が勤務する病院の外来受付担当、小林は湖音波のヤンキー時代の後輩で、岐阜では無敵だった元ヤンキーを演じる。3人ともフジテレビ“月9”作品への出演は初。【写真】初月9！小林虎之介＆星乃夢奈＆倉澤俊のソロショット本作