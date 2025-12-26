筆者の体験を紹介します。待ちわびる息子のために、幼稚園には早めにお迎えに行っていた私。しかし、ある日朝から忙しく、いつもと違いました。息子がにじませた涙を通じて、寂しがる子どもに寄り添うことの大切さに気づいたエピソードです。 早く迎えに来てね