NHK朝ドラ「ばけばけ」に出演中の俳優・寛一郎が25日までに自身のインスタグラムを更新。「ばけばけ」の銀二郎とは全く違うヤバ過ぎる危険な雰囲気の写真をアップした。 【写真】だ、誰だ!?「神だ」の声も出るほど迫力ある姿披露 24日に公開された「映画ラストマン-FIRST LOVE-」のカットで、「是非劇場で」とつづった。銀二郎とは一転、主人公達の前に立ち塞がる国際テロ組織「ヴァッファ」の最高幹部グレン・アラキ役。ア