株式会社オートバックスセブンの連結子会社である株式会社バックスeモビリティは、輸入車を中心とした買取・販売店「オートバックスカーズ花園店」を2025年12月24日に埼玉県深谷市で新規オープンした。 同店舗は、常時約50台の輸入中古車を展示し、専門知識を有するスタッフによる提案を通じて、顧客の多様なライフスタイルに応える店舗となる。国道140号沿いの好立地に位置し、地域密着型のサービ