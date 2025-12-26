企業戦士として昭和から平成を駆け抜けてきた40代、50代のサラリーマンにとって、会社への滅私奉公は美徳ですらあったかもしれない。しかし、その責任感を逆手に取った「サービス残業」は、明白な違法行為だ。 【画像】 年齢で転職活動が不安になった理由 あるIT企業を1年前に退職した男性は、在職中に月100時間近い残業が常態化していたが、「みんなやっているから」「評価が下がるのが怖い」という思いから、残業