ブラジル3部ボタフォゴ-PBが藤枝MYFCのアンデルソンと仙台のグスタボを獲得ブラジル3部ボタフォゴ-PBが来季に向けた補強でJクラブからの2選手の獲得を決めたようだ。ブラジルの移籍情報を扱うXアカウント「Central das Transferencias」は「ボタフォゴはクリスマスに複数選手の補強を発表した」とレポート。それによると、新加入するのはブラジル2部クリシューマのDFヤン・ソウト、同じくブラジル2部CRBのMFジョヴァンニ、J2藤