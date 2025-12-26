韓国で今冬最も厳しい寒さが訪れた。26日、寒波警報が出された首都圏の気温はマイナス16度、体感温度はマイナス23度まで下がる見通しだ。気象庁によると、25日、北西からマイナス35度に達する強い寒気が流れ込み、一晩のうちに全国の気温が15度前後も急落した。ソウルは朝の気温がマイナス12度まで下がり、秒速15メートルに達する強い風が吹くため、体感温度はさらに低いマイナス18度になるとみられる。京畿（キョンギ）北部地域で