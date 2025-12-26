検察に抗った“剛腕”の愛弟子。有罪、落選、友の自死、そして、病床の極秘企画。「悪党」に仕え、自らも「悪党」と呼ばれ、最期まで知略をめぐらせた男を悼む。（文中敬称略）【画像】石川知裕氏の手記『悪党小沢一郎に仕えて』参院選公示日の翌日、私のスマホに石川知裕（当時52）からの着信があった。「急ですみませんが、明日、お時間ありませんか。一昨日に再入院しまして」2025年夏だった。そう言われ、通話は切れ