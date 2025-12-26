宮内庁長官を退任した西村泰彦氏（７０）と、新長官の黒田武一郎氏（６５）が２５日、同庁でそれぞれ記者会見した。西村氏は２４日付で退任。約６年間の長官時代に印象に残った出来事として、コロナ禍のオンラインでの地方訪問などを挙げた。皇族数減少にも触れ、「一刻の猶予もない重要な問題」と強調。安定的な皇位継承に関する国会の議論が進まない現状を「大変、忸怩（じくじ）たる思い」と語った。２０２３年１２月から