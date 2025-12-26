2000年代前半に、抜群のプロポーションを武器に人気グラビアアイドルとして活躍した佐藤寛子さん。現在未婚のシングルマザーとして生活を送る彼女が、ここに至る10年間の苦しみの日々を激白した。中絶、そして同じ男性との二度目の妊娠、シングルマザーとして子を産む決意をした瞬間、出産後の子供の父親の冷たい対応、その後の苦悩。涙で言葉を詰まらせながらすべてを語った――。【画像】人気グラドル→未婚のシングルマザー・