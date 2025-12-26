気象台は、午前7時27分に、なだれ注意報を鰺ヶ沢町、深浦町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・鰺ヶ沢町、深浦町に発表（雪崩注意報） 26日07:27時点青森県では、風雪や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。津軽、三八上北では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報28日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報