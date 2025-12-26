米大リーグのアスレチックスが、24歳の外野手ソダーストロムと7年総額8600万ドル（約134億1600万円）で契約延長に合意したと25日、メジャー公式サイトが伝えた。球団史上最大規模の契約となり、8年目は球団が選択権を持つ。一塁も守るソダーストロムは158試合に出場した今季、打率2割7分6厘、25本塁打、93打点と躍進した。（共同）