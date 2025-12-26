アーセナルに所属するフランス代表DFウィリアン・サリバが、プレミアリーグ、FAカップ、カラバオ・カップ、そしてチャンピオンズリーグ（CL）の4冠達成への自信を語った。25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。アーセナルは今季、プレミアリーグとCL・リーグフェーズで首位に立っており、23日に行われたカラバオ・カップ準々決勝のクリスタル・パレス戦ではPK戦の末にベスト4進出を果たした。1