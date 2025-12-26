きのう夜札幌市豊平区の交差点で、歩行中の女性がタクシーにひかれる事故がありました。女性は一時タクシーの下敷きとなり、骨折の疑いで病院搬送されました。事故があったのは、札幌市豊平区平岸6条14丁目の信号機のある交差点です。きのう午後10時半ごろ、歩行中の女性が左折してきたタクシーにひかれました。警察と消防によりますと、女性は30代から40代くらいで一時タクシーの下敷きとなりましたが、