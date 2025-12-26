エンジントラブルで緊急着陸した旅客機の安全確認に時間がかかるとして、 北海道エアシステムは年末年始の期間にあわせて80便を欠航すると発表しました。今月11日、丘珠空港から秋田空港に向かっていた北海道エアシステムの旅客機が、離陸後に右側のプロペラエンジンが停止し、函館空港に緊急着陸しました。国の運輸安全委員会は「重大インシデント」に認定し、機体を調査しています。運航する北海道エアシステムは機体の安全確認