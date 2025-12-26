きょうは千島近海で発達中の低気圧と華北の高気圧との間で日本列島付近は強い冬型の気圧配置となり、全国的に北風が強まり、日本海側では広く大雪となりそうです。電線や樹木への着雪、なだれ、交通障害に警戒してください。太平洋側はおおむね日ざしが届きますが、ところによっては強い風によって雨雲が流れ込み、にわか雨やにわか雪の可能性があるでしょう。雨マークがついていない地域でも注意が必要です。最高気温は全国的にき