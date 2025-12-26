自民党政権が少数与党に転落してから、日本の政治は大きく変わりつつある。今は、衆議院では、維新に加えて、無党派議員などを加えて、何とか過半数を超えたが、参議院では少数与党のままである。【前編記事】『「日本人がどんどん右傾化している…」高市政権の“圧倒的な高支持率”を手放しで喜べないワケ』よりつづく。安定政権とはほど遠い現状私は、2007年から2009年まで厚生労働大臣を努めたが、参議院の多数派は野党であった