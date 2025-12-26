マムダニ氏（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】来年1月1日に就任する米ニューヨーク市のマムダニ次期市長のチームは25日までに、マンハッタン南部にある市庁舎周辺の道路を封鎖し、市長就任を祝う市民向けの街頭パーティーを行うと発表した。米紙ニューヨーク・タイムズは4万人規模が集まることができる場所だとしている。米メディアによると、1月1日午後に市庁舎で行われる就任式には4千人が招待されている。これ以外に一