ＧＩ有馬記念（中山・芝2500ｍ）の昨年と今年の違いは「軸」があるかどうか、だろう。昨年は、確たる「軸」と目されていたドウデュースがレース直前に回避。それによって、菊花賞馬のアーバンシックが押し出される形で１番人気となったが、「軸」とするにはあまりにも頼りなく、実際に６着敗戦。３連単の配当が19万円超えという波乱となった。しかし今年のレース（12月28日）では、しっかりとした「軸」がいる。昨年の有馬記