iPS細胞の作製成功を発表し、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥さん。その実績を手にするまでにさまざまな紆余曲折があったことは意外に知られていない。現在も一研究者であり続ける山中さんは「本当にやりたいことは、いろいろな挑戦をする中で見つかる」という――。※本稿は、山中 伸弥『夢中が未来をつくる』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■10以上の研究機関に手紙を書いた研究者になろうと