世界に魔法をかけたフットボール・ヒーローズ【第45回】パトリック・ヴィエラ（フランス）サッカーシーンには突如として、たったひとつのプレーでファンの心を鷲掴みにする選手が現れる。選ばれし者にしかできない「魔法をかけた」瞬間だ。世界を魅了した古今東西のフットボール・ヒーローたちを、『ワールドサッカーダイジェスト』初代編集長の粕谷秀樹氏が紹介する。第45回は、2000年代前後のアーセナル黄金期を支えたパトリ