スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名場面「忘れられないあの投球」第３回西武・松坂大輔プロ初先発・初勝利（1999年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。ファンの誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。第３回では、"怪物"と呼ばれた高卒ルーキー、松坂大輔のプロ初登板を振り返る。全文 >> 高卒１