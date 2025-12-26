財務省にお茶を濁されてきた自動車ユーザーが加入する自動車損害賠償責任保険（自賠責）の運用益を管理する「自動車安全特別会計」（自賠責特会）から一般会計に貸し付けられていた5700億円超が一気に繰り戻されることになった。財務省（当時は大蔵省）が約30年前、平成バブル崩壊後の大幅な税収減を穴埋めする目的で、この特会の資金を「拝借」したのが始まりだが、これまではいつまでに「完済」するのか、時期さえ示されていなか